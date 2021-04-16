Военнослужащие ЮВО осуществили боевые стрельбы из ЗРК С-300 под Астраханью

Астрахань, 16 апреля. Личный состав зенитных ракетных подразделений военной базы Южного военного округа в Абхазии осуществил боевую подготовку к учениям в рамках полевого выезда в Астраханской области.

В качестве особого этапа подготовительных мероприятий сил противовоздушной обороны (ПВО) выделяются тактические тренировки с выполнением боевых стрельб. Задачи отрабатываются с помощью зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-300, «Оса-АКМ», «Стрела-10» и «Игла», сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Отмечается, что каждую неделю во время тренировок военнослужащие, применяя зенитные комплексы, отрабатывают навыки захвата, разведки, сопровождения условных мишеней в воздухе и их поражения электронными пусками.

В процессах боевой подготовки задействовано порядка одной тысячи специалистов и более 300 единиц военной техники и вооружения.

Ранее стало известно, что военнослужащие 58-й армии ЮВО прибыли в Крым для учений на полигоне Опук.

Также издание «Царьград» сообщило, что армянская армия участвует в совместных учениях Организации Договора о коллективной безопасности на базе Военной академии Генерального штаба ВС России.