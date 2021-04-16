Легендарный экономист объяснил, чем грозит отзыв лицензий у банков РФ

Москва, 16 апреля. Бизнес может остаться без доступных кредитов, что сильно ухудшит состояние российской экономики.

Такое мнение высказал доктор экономических наук, заведующий кафедрой мировой экономики Российской экономической академии им. Г. В. Плеханова, член-корреспондент Российской академии наук Руслан Хасбулатов.

«Зачистка банковского сектора идет уже давно, но ничего хорошего российской экономике это не несет. При всем несовершенстве банков они осуществляли кредитную деятельность, которая и без того низкая», — сказал он.

Центральный банк Российской Федерации 16 апреля аннулировал лицензии сразу трех банков — «Нейвы», «Нордеа банка» и «Интерпромбанка». В числе причин регулятор указал нарушения законов, устанавливающих порядок функционирования банковской системы. Кроме этого, у ЦБ возникли подозрения в легализации преступных доходов. В начале апреля была отозвана лицензия у «Геобанка».