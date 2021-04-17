Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
17 апреля 01:20
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
01:05
Политика
Власти Греции назвали условия въезда в страну россиян с 19 апреля
01:00
Политика
Вассерман заявил, что Байден «выкатит свои гнилые предъявы» на встрече с Путиным
00:53
Общество
В Госдуме подготовили закон о тюремном сроке для коллекторов
00:38
Политика
Пушков указал на противоречивость заявлений США о кораблях в Черном море
00:33
Общество
Терапевт заявил о смертельной опасности воды из-под крана
00:25
Общество
«Пальцы-сосиски» могут быть симптомом псориатического артрита
00:18
Политика
Вице-спикер СФ Косачев оценил эффективность российских санкций против США
00:00
Общество
Оговорки по Альцгеймеру: Байден снова все перепутал
23:57
Происшествия
Пожар произошел на складе в подмосковном Королеве
23:57
Экономика
Вассерман указал на необходимость вернуть россиянам вклады времен СССР
23:38
Происшествия
Лебединая пара трагически погибла в Калининградской области
23:37
Армия
Пентагон допустил увеличение количества военных в Афганистане
23:23
Общество
Санкт-Петербург примет у себя международный форум «Арктика – территория диалога»
23:19
Происшествия
Пожар на Невской мануфактуре полностью потушен спустя шесть дней
23:15
Общество
Жительница Калининградской области нашла билет в театр Кенигсберга 1912 года
23:09
Общество
Концерт росгвардейцев у дома ветерана впечатлил воспитанников детского сада
23:00
Общество
Россия планирует заглянуть под Азовское море, чтобы обеспечить Крым водой
22:53
Общество
Палестинские радикалы нанесли ракетный удар по территории Израиля
22:40
Шоу-бизнес
Кэти Перри назвала соцсети «помойкой»
22:30
Шоу-бизнес
Данила Козловский чуть не отказался от съемок «Чернобыля»
Все новости
Вассерман заявил, что Байден «выкатит свои гнилые предъявы» на встрече с Путиным
Федеральное агентство новостей  / 
Политика

Вассерман заявил, что Байден «выкатит свои гнилые предъявы» на встрече с Путиным

Интеллектуал рассказал, что должно произойти, чтобы в отношениях между США и РФ действительно началась «перезагрузка».

Ждать «перезагрузки» в отношениях между Москвой и Вашингтоном после встречи американского и российского лидеров не стоит. Об этом в интервью ФАН заявил публицист и интеллектуал Анатолий Вассерман.

Ранее президент США Джо Байден сделал в адрес РФ ряд примирительных заявлений. Так, он сказал, что настало время для деэскалации в отношениях стран, а также что Москва и Вашингтон должны стремиться к миру. Президент Соединенных Штатов подчеркнул, что ему важно иметь прямые переговоры с Владимиром Путиным.

Судя по риторике американской стороны, отметил эксперт, можно даже представить, что Байден принесет на совместный с российским лидером саммит большую красную кнопку с подписью «Reset» — как это сделала в 2009 году на встрече с министром иностранных дел РФ госсекретарь США Хиллари Клинтон.

«Сопровождалась данная встреча одним пророческим знамением: кроме слова «Reset» на упомянутой кнопке было также написано «Peregruzka», — напомнил интеллектуал. — И действительно, отношения между Российской Федерацией и Соединенными Штатами оказались «перегружены» и опустились намного ниже того значения, на котором они находились до Барака Обамы. Вины Москвы в этом нет».

Вот и нынешняя «перезагрузка», по мнению публициста, скорее всего, «пойдет прахом».

«Во-первых, странно объявлять о введении новых санкций (под явно надуманными предлогами) и одновременно говорить о желании наладить диалог, — заметил политолог. — Во-вторых, демократы уже на протяжении многих десятилетий занимаются продвижением своих политический идей и требуют, чтобы весь мир подчинялся им».

Вассерман заявил, что Байден «выкатит свои гнилые предъявы» на встрече с Путиным
Федеральное агентство новостей  / 

Собеседник ФАН убежден, что если встреча Байдена и Путина состоится, то сведется она к тому, что «дедок выкатит свои гнилые предъявы и начнет на их основе качать права».

«Я говорю блатным языком, поскольку деятельность Вашингтона трудно назвать иначе как «бандитизм», — объяснил Вассерман. — Поэтому, насколько можно судить по косвенным данным (посла Соединенных Штатов в России еще накануне введения санкций предупредили, что, если американцы опять «наедут» на РФ, то Путину с Байденом не о чем будет разговаривать), встречи двух президентов не состоится: прямое давление на нашу страну в системе координат Вашингтона окажется предпочтительнее дипломатического общения на высшем уровне».

Интеллектуал рассказал, что именно должно произойти, чтобы в отношениях между США и Россией действительно началась «перезагрузка».

«Американцы должны, наконец, понять, что все их беды стали следствием не наших действий, а их собственных, — отметил публицист. — Только произойдет это, боюсь, не раньше, чем их жареный петух в одно место клюнет».

путин россия сша клинтон байден вассерман
Комментировать
Самое популярное
Блогер из Антальи снял видео о реакции турок на потерю туристов из России
Общество 14 апреля 2021
Блогер из Антальи снял видео о реакции турок на потерю туристов из России
Байден напуган: эксперты назвали истинную причину звонка президента США Путину
Политика 14 апреля 2021
Байден напуган: эксперты назвали истинную причину звонка президента США Путину
«Путинский запас» России развенчал расчеты ростовщиков МВФ
Экономика 14 апреля 2021
«Путинский запас» России развенчал расчеты ростовщиков МВФ
Информационные войска США бросились вон из России после разговора Путина с Байденом
Политика 15 апреля 2021
Информационные войска США бросились вон из России после разговора Путина с Байденом
Актриса Наталия Антонова впервые рассказала о смерти сына
Шоу-бизнес 14 апреля 2021
Актриса Наталия Антонова впервые рассказала о смерти сына
Новости партнеров
Все новости / Политика / Вассерман заявил, что Байден «выкатит свои гнилые предъявы» на встрече с Путиным
Рейтинг@Mail.ru