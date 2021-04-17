Вассерман заявил, что Байден «выкатит свои гнилые предъявы» на встрече с Путиным

Ждать «перезагрузки» в отношениях между Москвой и Вашингтоном после встречи американского и российского лидеров не стоит. Об этом в интервью ФАН заявил публицист и интеллектуал Анатолий Вассерман.

Ранее президент США Джо Байден сделал в адрес РФ ряд примирительных заявлений. Так, он сказал, что настало время для деэскалации в отношениях стран, а также что Москва и Вашингтон должны стремиться к миру. Президент Соединенных Штатов подчеркнул, что ему важно иметь прямые переговоры с Владимиром Путиным.

Судя по риторике американской стороны, отметил эксперт, можно даже представить, что Байден принесет на совместный с российским лидером саммит большую красную кнопку с подписью «Reset» — как это сделала в 2009 году на встрече с министром иностранных дел РФ госсекретарь США Хиллари Клинтон.

«Сопровождалась данная встреча одним пророческим знамением: кроме слова «Reset» на упомянутой кнопке было также написано «Peregruzka», — напомнил интеллектуал. — И действительно, отношения между Российской Федерацией и Соединенными Штатами оказались «перегружены» и опустились намного ниже того значения, на котором они находились до Барака Обамы. Вины Москвы в этом нет».

Вот и нынешняя «перезагрузка», по мнению публициста, скорее всего, «пойдет прахом».

«Во-первых, странно объявлять о введении новых санкций (под явно надуманными предлогами) и одновременно говорить о желании наладить диалог, — заметил политолог. — Во-вторых, демократы уже на протяжении многих десятилетий занимаются продвижением своих политический идей и требуют, чтобы весь мир подчинялся им».

Федеральное агентство новостей /

Собеседник ФАН убежден, что если встреча Байдена и Путина состоится, то сведется она к тому, что «дедок выкатит свои гнилые предъявы и начнет на их основе качать права».

«Я говорю блатным языком, поскольку деятельность Вашингтона трудно назвать иначе как «бандитизм», — объяснил Вассерман. — Поэтому, насколько можно судить по косвенным данным (посла Соединенных Штатов в России еще накануне введения санкций предупредили, что, если американцы опять «наедут» на РФ, то Путину с Байденом не о чем будет разговаривать), встречи двух президентов не состоится: прямое давление на нашу страну в системе координат Вашингтона окажется предпочтительнее дипломатического общения на высшем уровне».

Интеллектуал рассказал, что именно должно произойти, чтобы в отношениях между США и Россией действительно началась «перезагрузка».