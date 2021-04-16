Депутат от ЛДПР предложил посочувствовать США из-за состояния здоровья Байдена

Санкт-Петербург, 16 апреля. США нужно посочувствовать из-за кадрового дефицита, на фоне которого приходится ставить на должность президента человека преклонного возраста. Об этом заявил депутат Антон Морозов.

Парламентарий представляет партию ЛДПР и является членом Комитета Госдумы по международным делам. Морозов ответил на вопрос о противоречиях президента США Джо Байдена в ходе пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот» на тему «Чем ответит Россия на новые американские санкции». По его словам, у главы Белого дома есть определенные проблемы со здоровьем, памятью и речью. Депутат призвал не злорадствовать по этому поводу, а посочувствовать.

«Это их суверенное дело, мы не можем в это вмешиваться, они сами решают, кто у них будет президентом», — подчеркнул Морозов.

Политик уверен, что Америка проверяет Россию на прочность в вопросе санкций. Депутат указал на исторические корни в «ковбойском прошлом» США, где уважают сильных и презирают слабых. России нужно прекращать занимать соглашательскую позицию, рассудил Морозов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее напомнил американской стороне о принципе взаимности в ответ на ограничительные меры.