Россиянам раскрыли эффективный способ вложения денег

Москва, 16 апреля. Бывший министр экономики Российской Федерации Андрей Нечаев рассказал в беседе с журналистами, какой способ вложения денежных средств сегодня стоит выбрать гражданам страны.

Экономист советует направить средства в рынок ценных бумаг и акции. Этот способ является надежным инструментом, с помощью которого можно получить неплохие результаты, уверен собеседник URA.RU.

«В последние месяцы был большой переток клиентов из банков на фондовый рынок, брокерские компании или в те же банки, но в качестве брокера на рынке ценных бумаг», — объясняет эксперт.

К тому же имеет смысл вкладываться в приносящие прибыль облигации, в том числе ОФЗ — прирост может составить более 7% годовых. Негосударственные бумаги или облигации некоторых частных компаний способны дать до 8-9% прибыли, добавил Нечаев.

Способы получения пассивного дохода могут различаться. На фоне ситуации в мировой экономике и ряда других рисков вкладчики в акции вместо прибыли могут понести убытки, объяснял ранее журналистам эксперт ИК «Универ Капитал» Сергей Дроздов. Он также рассказал о более надежных, на его взгляд, методах инвестирования.