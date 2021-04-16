Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
16 апреля 16:09
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
16:07
Политика
Ангела Меркель сделала прививку вакциной AstraZeneca
16:07
Общество
Обнаруженный в Великобритании новый штамм коронавируса может оказаться более заразным
16:06
Армия
Летчики ВВО отработали ночные полеты на вертолетах Ми-8 и Ми-24 в Забайкальском крае
16:05
Политика
Путин обсудил санкции США с постоянными членами Совбеза РФ
16:04
Шоу-бизнес
Беременная актриса Мария Горбань не отказывается от постельных сцен в кино
16:03
Происшествия
Паводок разрушил мост и отрезал от внешнего мира деревню под Ульяновском
16:03
Армия
Морская пехота Каспийской флотилии во время учений уничтожила лагерь с помощью БПЛА
16:02
Политика
Журналист Тим Керби прокомментировал охлаждение отношений РФ и США
16:01
Армия
Экипаж корабля «Дагестан» выполнит пуски ракет «Калибр-НК» на учениях Каспийской флотилии
15:59
Политика
Антон Морозов указал, как следует поступить с Google за блокировку ФАН
15:58
Общество
Жители России смогут получить ИНН в ускоренном порядке за один день
15:57
Политика
США проигрывают схватку с Россией из-за нехватки свободных ресурсов
15:57
Шоу-бизнес
Гвен Стефани поразила фанатов нарядом из клипа 25-летней давности
15:55
Общество
Прокурор попросил суд оставить Белорусских на свободе по делу о наркотиках
15:53
Армия
В Польше рассчитывают на поддержку НАТО в случае атаки извне
15:52
Общество
Эксперты провели реальные параллели между вхождением Крыма в Россию в 1783 и 2014-м
15:52
Происшествия
Суд приговорил оператора ФБК Зеленского к двум годам колонии за экстремизм
15:51
Происшествия
СК не подтвердил версию об отравлении семилетней девочки конфетами в Петербурге
15:51
Экономика
Специальный штаб по анализу цен на жилье появится в России
15:50
Общество
Число заявок на патенты в России вернулось на докоронавирусный уровень
Все новости
Шойгу: усилия России помогли остановить боевые действия в Ливии
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля
Армия

Шойгу: усилия России помогли остановить боевые действия в Ливии

  /   Обновлено: 16 апреля 2021 15:30
Усилия России помогли Ливии остановить боевые действия и пойти по пути политического урегулирования, об этом заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу.

Москва, 16 апреля. Усилия России помогли Ливии остановить боевые действия и пойти по пути политического урегулирования, об этом заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу.

Министр обороны РФ обсудил ряд вопросов на переговорах с премьер-министром Ливии Абд аль-Хамидом Дабибой. Шойгу выразил уверенность в том, что ливийцы смогут преодолеть многолетний кризис, который возник из-за вмешательства извне. Он обратил внимание на то, что Россия прилагала усилия для прекращения боевых действий и начала политического урегулирования. Данные шаги были успешно реализованы в рамках инициативы президента РФ Владимира Путина.

Глава Минобороны России напомнил, что отношения между РФ и Ливией имеют давнюю историю. Он подчеркнул, что российский и ливийский народы являются братскими. Шойгу выразил надежду на то, что визит премьера Ливии станет первым шагом на пути к восстановлению сотрудничества между военными ведомствами двух стран.

Состоявшиеся переговоры дадут дополнительный импульс развитию двустороннего сотрудничества, резюмировал министр обороны. Он также поздравил Дабибу с избранием на пост премьер-министра Правительства национального единства Ливии.

Абд аль-Хамид Дабиба и секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев ранее обсудили борьбу с терроризмом в североафриканской стране.

Сергей Шойгу ливия абд аль-хамид дабиба
Комментировать
Самое популярное
Блогер из Антальи снял видео о реакции турок на потерю туристов из России
Общество 14 апреля 2021
Блогер из Антальи снял видео о реакции турок на потерю туристов из России
Байден напуган: эксперты назвали истинную причину звонка президента США Путину
Политика 14 апреля 2021
Байден напуган: эксперты назвали истинную причину звонка президента США Путину
Стоны побежденных: Роман Носиков о трауре оппозиции по случаю Дня космонавтики
Общество 13 апреля 2021
Стоны побежденных: Роман Носиков о трауре оппозиции по случаю Дня космонавтики
«Путинский запас» России развенчал расчеты ростовщиков МВФ
Экономика 14 апреля 2021
«Путинский запас» России развенчал расчеты ростовщиков МВФ
Вдова Табакова в слезах покинула церемонию прощания с Эмилем Верником
Шоу-бизнес 13 апреля 2021
Вдова Табакова в слезах покинула церемонию прощания с Эмилем Верником
Новости партнеров
Все новости / Армия / Шойгу: усилия России помогли остановить боевые действия в Ливии
Рейтинг@Mail.ru