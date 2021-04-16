Шойгу: усилия России помогли остановить боевые действия в Ливии

Москва, 16 апреля. Усилия России помогли Ливии остановить боевые действия и пойти по пути политического урегулирования, об этом заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу.

Министр обороны РФ обсудил ряд вопросов на переговорах с премьер-министром Ливии Абд аль-Хамидом Дабибой. Шойгу выразил уверенность в том, что ливийцы смогут преодолеть многолетний кризис, который возник из-за вмешательства извне. Он обратил внимание на то, что Россия прилагала усилия для прекращения боевых действий и начала политического урегулирования. Данные шаги были успешно реализованы в рамках инициативы президента РФ Владимира Путина.

Глава Минобороны России напомнил, что отношения между РФ и Ливией имеют давнюю историю. Он подчеркнул, что российский и ливийский народы являются братскими. Шойгу выразил надежду на то, что визит премьера Ливии станет первым шагом на пути к восстановлению сотрудничества между военными ведомствами двух стран.

Состоявшиеся переговоры дадут дополнительный импульс развитию двустороннего сотрудничества, резюмировал министр обороны. Он также поздравил Дабибу с избранием на пост премьер-министра Правительства национального единства Ливии.

Абд аль-Хамид Дабиба и секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев ранее обсудили борьбу с терроризмом в североафриканской стране.