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Делегация ДНР собирает экстренное заседание СЦКК по Донбассу
Федеральное агентство новостей
Новороссия

Делегация ДНР собирает экстренное заседание СЦКК по Донбассу

  /   Обновлено: 16 апреля 2021 15:46
Представители Донецкой Народной Республики инициируют экстренное заседание Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня.

Донецк, 16 апреля. Представители Донецкой Народной Республики инициируют экстренное заседание Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня.

Ранее сообщалось, что ситуация на линии фронта в Донбассе остается напряженной. По данным представительства ДНР в СЦКК, Вооруженные силы Украины четыре раза обстреляли территорию республики. Под удар попали поселки Зайцево и шахты 6/7, поселок шахты «Трудовская», а также окрестности села Ленинское на мариупольском направлении.

ДНР инициировала проведение внеочередного заседания подгруппы по безопасности в связи с возобновлением обстрелов. Об этом сообщил пресс-секретарь Донецкой Народной Республики в контактной группе по Донбассу Владислав Московский.

"Для незамедлительного согласования модальностей взаимодействия в рамках координационного механизма реагирования на нарушения режима прекращения огня, предусмотренного мерами от 22 июля 2020 года, ДНР инициировала созыв внеочередного заседания рабочей группы по вопросам безопасности в ближайшую удобную для всех участников дату", — заявил Московский.

Ранее телеканал «Царьград» писал, что после речи президента США Джо Байдена ВСУ с раннего утра 16 апреля решили открыть огонь по окраинам Донецка.

Украина днр всу донбасс
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