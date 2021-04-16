Тима Белорусских признался в употреблении наркотиков с 16 лет

Минск, 16 апреля. Знаменитый певец Тима Белорусских в зале минского суда рассказал, что впервые употребил наркотические вещества в 16 лет.

Музыкант заявил на слушаниях, что в день его задержания он вместе с приятелем пытался приобрести кокаин. По словам Белорусских, они отправились за «закладкой». Однако на месте обнаружили не кокаин, а амфетамин.

После этого приятели отправились в игровой клуб, где купили гашиш. У входа в заведение их задержали сотрудники милиции. По данным следствия, при личном обыске у него нашли 0,4 грамма гашиша и 0,03 грамма амфетамина. Дело передали в прокуратуру.



Расследование дела певца завершили в середине марта. После задержания Белорусских освободили под залог. После того как прокуроры направили дело в суд, стало известно, что музыкант признал свою вину. По этому делу проходит и его друг.