Известный врач Николай Ренц стал мэром Тольятти

Тольятти, 16 апреля. Николай Ренц занял пост мэра Тольятти, об этом стало известно 16 апреля.

Ренц является известным тольяттинским врачом и депутатом губернской думы. Имеет звания кандидата медицинских наук и заслуженного врача РФ. Ренц родился в Казахстане, окончил Самарский медицинский университет, до этого работал жестянщиком и санитаром.

В начале пандемии Николай Ренц снимал видеоролики, где рассказывал о коронавирусе и о происходящих в городе событиях, а летом 2020 года записал эмоциональное видеообращение о сложной работе врачей. Он также критиковал противников масочного режима. В качестве главы информационного центра по коронавирусу в Тольятти он на своем примере показал безопасность вакцинации, сделав прививку от COVID-19.