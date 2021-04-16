Матвиенко анонсировала поставки вакцины «Спутник V» в Азербайджан

Санкт-Петербург, 16 апреля. Свыше 100 тыс. доз вакцины против COVID-19 «Спутник V» будут поставлены в Азербайджан в ближайшее время, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Об этом она рассказала на встрече со спикером Милли меджлиса (парламента) Азербайджана Сахибой Гафаровой на полях весенней сессии Межпарламентской ассамблеи СНГ.

«Знаю, что достигнута договоренность о поставке в апреле-мае более 100 тыс. доз вакцины «Спутник V», потому что мы хорошо понимаем, что единственный способ реально остановить пандемию — это массовая вакцинация», — подчеркнула Матвиенко.

Ранее спикер Совфеда встретилась с председателем парламента Республики Молдова Зинаидой Гречаный. Они обсудили перспективы развития двусторонних межпарламентских связей.