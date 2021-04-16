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Морозов рассказал, о чем важно помнить при обсуждении санкций в адрес США
duma.gov.ru  /  ruпресс-служба депутата Антона Морозова
Политика

Морозов рассказал, о чем важно помнить при обсуждении санкций в адрес США

По словам депутата Госдумы, ответные санкции в адрес США должны накладываться в соответствии с принципом законности.

Санкт-Петербург, 16 апреля. О том, на каких принципах будут основаны ответные санкции России в адрес США, рассказал депутат Госдумы, член комитета по международным делам Антон Морозов в ходе пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот» на тему «Чем ответит Россия на новые американские санкции».

По словам депутата, размер суммы, на которую Россией будут наложены санкции на американские компании, будет зависеть от ущерба, причиненного нашей стране ограничительными мерами Вашингтона.

Член комитета по международным делам добавил, что вопрос применения персональных санкций в отношении американских граждан также может быть рассмотрен, однако здесь важно помнить об одном обстоятельстве. Предпринимаемые Западом меры незаконны. Именно поэтому наша страна не хочет действовать теми же методами.

«Если кто-то кого-то убил, это не значит, что нужно идти и в ответ кого-то убивать», — сказал Антон Морозов.

В завершение он отметил, что работа в данном направлении требует цивилизованного подхода.

Ранее член комитета Госдумы по международным делам рассказал, в отношении каких американских IT-компаний могут быть введены ответные санкции.

санкции россия сша госдума
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