Зеленский прибыл в Елисейский дворец на встречу с Макроном

Париж, 16 апреля. Украинский президент Владимир Зеленский прибыл в Елисейский дворец, где началась его встреча с французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Об этом сообщил офис главы государства в Telegram-канале. Отмечается, что в 15:00 по Москве к ним по видеосвязи присоединилась канцлер Германии Ангела Меркель.

«В Париже, в Елисейском дворце, началась встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента Французской Республики Эммануэля Макрона в формате один на один», — сказано в сообщении.

Ранее пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков назвал встречу Зеленского и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана суверенным правом Анкары выстраивать отношения с соседями.