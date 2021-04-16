Маск посетил завод Tesla в Техасе на знаменитом пикапе Cybertruck

Техас, 16 апреля. Генеральный директор Tesla Илон Маск приехал на прототипе Cybertruck на территорию будущего завода по производству электрокаров в Техасе.

Впервые после презентации в 2019 году прототип пикапа был представлен широкой публике на строящемся заводе Tesla в Техасе — Giga Texas. Пользователи Сети опубликовали фото Cybertruck с грязными колесами, пишет TJ. Миллиардер подтвердил, что проехался за рулем автомобиля по территории всего комплекса завода. Те, кто видел салон пикапа отметили, что в он оснащен футуристичным рулем и 17-дюймовым дисплеем, как у автомобиля Tesla Model 3.

Prt Scr twitter.com / @Model3Owners

Модель, на котором приехал гендиректор Tesla, аналогична прототипу, представленному два года назад. Пикап необычной формы вызвал интерес у публики, а спрос на предзаказ автомобиля превзошел ожидания компании.

Журналист Грег Кейбл ранее опубликовал первые снимки электрического магистрального тягача, разрабатываемого конкурентом американского производителя электрокаров — китайской корпорацией Geely. Планируется, что он станет соперником Tesla Semi.