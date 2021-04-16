Читатели Der Spiegel объяснили, почему немцы не хотят давать ядерное оружие Украине

Берлин, 16 апреля. Читатели немецкого журнала Der Spiegel живо отреагировали на заявление украинского посла в ФРГ Андрея Мельника о необходимости для Украины собственного атомного оружия.

Украинский посол в Германии Андрей Мельник в интервью Deutschlandfunk поставил дилемму: или Украина вступит в НАТО, или у нее появится собственное ядерное оружие. Разумеется, это заявление послала было приправлено обычной мантрой о «российской агрессии». После распада СССР на украинской территории остался третий по мощности ядерный арсенал, с которым Украина рассталась в 1994 году, приняв закон «О присоединении Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия от 1 июля 1968 года» под гарантии безопасности со стороны России, США и Великобритании. Теперь в Киеве считают, что Украине нужно вернуть статус ядерной державы.

Читатели немецкого журнала Der Spiegel включились в дискуссию по поводу заявления Мельника. Они оценили и идею принятия Украины в НАТО, и украинские мечты о ядерном оружии.

«Украина в НАТО? Чтобы нам всем умереть за Киев? Да что они там курят? А точнее: кто им в Киеве набил голову этими иллюзиями?» — эмоционально выразился Reinhard.

Читатель под ником Volker тоже выразил опасение, что вступление Украины в НАТО грозит третьей мировой войной. А комментатор Patrick даже предположил, что сразу, как только Украина станет членом блока, Киев устроит провокацию против России, чтобы вовлечь Украину в войну.

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Не менее скептически отнеслись читатели журнала к идее возвращения Украине ядерного статуса. Читатель с ником Nofreeman призвал не давать оружие новым «ядерным державам» под управлением комиков.

«Атомное оружие для «неудавшегося государства»? Сама эта прекрасная идея обещает мне много «спокойных» ночей», — буквально на пальцах объяснила пользовательница с ником Claudia.

«Давать Украине оружие на миллиарды долларов, поддерживать ее в желании стать ядерной державой — это же движение в неправильном направлении», — уверен Udo.

Первый президент Украины Леонид Кравчук, чьи слова процитировали СМИ, назвал Украину «обезьяной с гранатой», которой категорически нельзя давать ядерное оружие. О нежелательности восстановления ядерного статуса Украины заявлял еще в 2017 году спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер.