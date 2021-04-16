Астраханские врачи спасли пациентку с девятисантиметровой опухолью в груди

Астрахань, 16 апреля. Врачи Александро-Мариинской больницы в Астрахани провели сложную операцию, вырезав из груди женщины опухоль размером девять сантиметров.

Женщина всегда вела активный образ жизни, но в какой-то момент резко появилась усталость, одышка, головокружение и кашель. После проведения компьютерной томографии выяснилось, что причиной плохого самочувствия стало крупное новообразование в грудной клетке.

Опухоль находилась вблизи жизненно важных органов — сердца и аорты, поэтому операция предстояла сложная. Сделав несколько проколов грудной стенки, хирурги смогли добраться до новообразования. С помощью особого наркоза анестезиолог временно отключил работу правого легкого, где осуществлялись манипуляции.

Операция продлилась два часа. Девятисантиметровую опухоль полностью удалили с минимальной кровопотерей. В настоящее время пациентка чувствует себя хорошо, ее уже выписали.

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