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Астраханские врачи спасли пациентку с девятисантиметровой опухолью в груди
pixabay.com
Общество

Астраханские врачи спасли пациентку с девятисантиметровой опухолью в груди

  /   Обновлено: 16 апреля 2021 15:11
Врачи Александро-Мариинской больницы в Астрахани провели сложную операцию, вырезав из груди женщины опухоль размером девять сантиметров.

Астрахань, 16 апреля. Врачи Александро-Мариинской больницы в Астрахани провели сложную операцию, вырезав из груди женщины опухоль размером девять сантиметров.

Женщина всегда вела активный образ жизни, но в какой-то момент резко появилась усталость, одышка, головокружение и кашель. После проведения компьютерной томографии выяснилось, что причиной плохого самочувствия стало крупное новообразование в грудной клетке.

Опухоль находилась вблизи жизненно важных органов — сердца и аорты, поэтому операция предстояла сложная. Сделав несколько проколов грудной стенки, хирурги смогли добраться до новообразования. С помощью особого наркоза анестезиолог временно отключил работу правого легкого, где осуществлялись манипуляции.

Операция продлилась два часа. Девятисантиметровую опухоль полностью удалили с минимальной кровопотерей. В настоящее время пациентка чувствует себя хорошо, ее уже выписали.

Петербургские врачи ранее провели уникальную операцию по повторной пересадке сердца. Пациентом стал 11-летний мальчик.

В Сергиевом Посаде врачи также спасли женщину, которая чуть не лишилась ноги из-за коронавируса, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня». Пациентке провели экстренную операцию.

Тем временем в Благовещенске медики боролись за жизнь человека прямо в горящем кардиоцентре, сообщает «Ридус». Хирургам пришлось отказаться от эвакуации и с риском для собственной жизни проводить срочную операцию на сердце.

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