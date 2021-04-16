Посол Сирии в РФ рассказал, как США давят на Дамаск через санкции

Москва, 16 апреля. Чрезвычайный и полномочный посол Сирии в России Рияд Хаддад заявил, что Запад пытается надавить на правительство республики, используя для этого санкции.

Хаддад принял участие в пресс-конференции МИА «Россия сегодня», которая приурочена к Дню эвакуации иностранных войск из Сирии — он отмечается 17 апреля. В ходе мероприятия дипломат прокомментировал санкционный режим Запада, который действует в отношении Сирийской Арабской Республики (САР).

По словам посла, ограничительные меры давно превратились в инструмент, призванный добиться политических уступок от Дамаска. Яркий пример тому — закон «О защите гражданского населения Сирии», или «Акт Цезаря», введенный США. Хаддад подчеркнул, что этот документ запрещает любой стране или организации принимать участие в восстановлении САР или финансировать это восстановление. Кроме того, закон нацелен против Центробанка республики и призван повлиять на курс валюты.

«Таким образом, принятие этого закона означало оказание политического и экономического давления на сирийское правительство с целью заставить его пойти на политические уступки», — отметил дипломат.

«Акт Цезаря» вступил в силу 17 июня 2020 года. Этот документ, принятый Вашингтоном, «обязывает» США вводить санкции против физических и юридических лиц, которые связаны с промышленным сектором САР, а также с банковской, торговой и энергетической отраслями республики.

Фактически этот закон, призванный якобы защищать сирийцев, больнее всего ударил как раз по населению страны. Из-за рестрикций оказались полностью перекрыты поставки современного оборудования (в том числе медицинского) в САР, резко выросли цены на топливо, продукты питания и товары первой необходимости. Из-за подобных мер тысячи простых граждан оказались буквально на грани выживания.