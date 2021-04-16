Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
16 апреля 16:08
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
16:07
Политика
Ангела Меркель сделала прививку вакциной AstraZeneca
16:07
Общество
Обнаруженный в Великобритании новый штамм коронавируса может оказаться более заразным
16:06
Армия
Летчики ВВО отработали ночные полеты на вертолетах Ми-8 и Ми-24 в Забайкальском крае
16:05
Политика
Путин обсудил санкции США с постоянными членами Совбеза РФ
16:04
Шоу-бизнес
Беременная актриса Мария Горбань не отказывается от постельных сцен в кино
16:03
Происшествия
Паводок разрушил мост и отрезал от внешнего мира деревню под Ульяновском
16:03
Армия
Морская пехота Каспийской флотилии во время учений уничтожила лагерь с помощью БПЛА
16:02
Политика
Журналист Тим Керби прокомментировал охлаждение отношений РФ и США
16:01
Армия
Экипаж корабля «Дагестан» выполнит пуски ракет «Калибр-НК» на учениях Каспийской флотилии
15:59
Политика
Антон Морозов указал, как следует поступить с Google за блокировку ФАН
15:58
Общество
Жители России смогут получить ИНН в ускоренном порядке за один день
15:57
Политика
США проигрывают схватку с Россией из-за нехватки свободных ресурсов
15:57
Шоу-бизнес
Гвен Стефани поразила фанатов нарядом из клипа 25-летней давности
15:55
Общество
Прокурор попросил суд оставить Белорусских на свободе по делу о наркотиках
15:53
Армия
В Польше рассчитывают на поддержку НАТО в случае атаки извне
15:52
Общество
Эксперты провели реальные параллели между вхождением Крыма в Россию в 1783 и 2014-м
15:52
Происшествия
Суд приговорил оператора ФБК Зеленского к двум годам колонии за экстремизм
15:51
Происшествия
СК не подтвердил версию об отравлении семилетней девочки конфетами в Петербурге
15:51
Экономика
Специальный штаб по анализу цен на жилье появится в России
15:50
Общество
Число заявок на патенты в России вернулось на докоронавирусный уровень
Все новости
Посол Сирии в РФ рассказал, как США давят на Дамаск через санкции
Федеральное агентство новостей  /  Макеева Наталья
Весь мир

Посол Сирии в РФ рассказал, как США давят на Дамаск через санкции

Наиболее наглядным примером западного давления на Дамаск стал так называемый «Акт Цезаря».

Москва, 16 апреля. Чрезвычайный и полномочный посол Сирии в России Рияд Хаддад заявил, что Запад пытается надавить на правительство республики, используя для этого санкции.

Хаддад принял участие в пресс-конференции МИА «Россия сегодня», которая приурочена к Дню эвакуации иностранных войск из Сирии — он отмечается 17 апреля. В ходе мероприятия дипломат прокомментировал санкционный режим Запада, который действует в отношении Сирийской Арабской Республики (САР).

По словам посла, ограничительные меры давно превратились в инструмент, призванный добиться политических уступок от Дамаска. Яркий пример тому — закон «О защите гражданского населения Сирии», или «Акт Цезаря», введенный США. Хаддад подчеркнул, что этот документ запрещает любой стране или организации принимать участие в восстановлении САР или финансировать это восстановление. Кроме того, закон нацелен против Центробанка республики и призван повлиять на курс валюты.

«Таким образом, принятие этого закона означало оказание политического и экономического давления на сирийское правительство с целью заставить его пойти на политические уступки», — отметил дипломат.

«Акт Цезаря» вступил в силу 17 июня 2020 года. Этот документ, принятый Вашингтоном, «обязывает» США вводить санкции против физических и юридических лиц, которые связаны с промышленным сектором САР, а также с банковской, торговой и энергетической отраслями республики.

Фактически этот закон, призванный якобы защищать сирийцев, больнее всего ударил как раз по населению страны. Из-за рестрикций оказались полностью перекрыты поставки современного оборудования (в том числе медицинского) в САР, резко выросли цены на топливо, продукты питания и товары первой необходимости. Из-за подобных мер тысячи простых граждан оказались буквально на грани выживания.

санкции сирия экономика
Комментировать
Самое популярное
Блогер из Антальи снял видео о реакции турок на потерю туристов из России
Общество 14 апреля 2021
Блогер из Антальи снял видео о реакции турок на потерю туристов из России
Байден напуган: эксперты назвали истинную причину звонка президента США Путину
Политика 14 апреля 2021
Байден напуган: эксперты назвали истинную причину звонка президента США Путину
Стоны побежденных: Роман Носиков о трауре оппозиции по случаю Дня космонавтики
Общество 13 апреля 2021
Стоны побежденных: Роман Носиков о трауре оппозиции по случаю Дня космонавтики
«Путинский запас» России развенчал расчеты ростовщиков МВФ
Экономика 14 апреля 2021
«Путинский запас» России развенчал расчеты ростовщиков МВФ
Вдова Табакова в слезах покинула церемонию прощания с Эмилем Верником
Шоу-бизнес 13 апреля 2021
Вдова Табакова в слезах покинула церемонию прощания с Эмилем Верником
Новости партнеров
Все новости / Весь мир / Посол Сирии в РФ рассказал, как США давят на Дамаск через санкции
Рейтинг@Mail.ru