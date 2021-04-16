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Кедми рассказал, чего боится Байден в России
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Политика

Кедми рассказал, чего боится Байден в России

Бывший руководитель израильской службы «Натив» Яков Кедми указал на последнюю речь американского президента.

Москва, 16 апреля. Экс-глава израильского бюро по связям «Натив» Яков Кедми назвал главные опасения американского лидера Джозефа Байдена, которые промелькнули во время его речи, посвященной России, сообщает «ПолитПазл».

Кедми указал, что главная задача Байдена — сохранение стратегического баланса, именно по этой причине Вашингтон уступил Москве и даже согласился подписать договор СНВ-III на условиях, больше выгодных для РФ. Итогом этого стало приостановление ввода в эксплуатацию берегового ракетного комплекса «Рубеж» с крылатыми ракетами Х-35УЭ. Именно он нагоняет страх на Байдена и Пентагон.

Джо Байден не стал усугублять положение еще одними санкциями против РФ. Таким образом он смог заложить благоприятную для себя почву в США перед тем, как вести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Кедми обозначил все вышеперечисленное в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE». Все говорит о том, что Джо Байден, несмотря на свой русофобский настрой, все же способен на адекватный диалог.

«Про Китай не было сказано ни слова. Как и про права человека и про ситуацию с Навальным. Да, он упомянул Украину, но как? Он сказал: «Мы, США, готовы выйти с конструктивными предложениями, принять конструктивное участие, чтобы успокоить ситуацию на Украине». Байден боится, что, если не успокоить Украину, то предупреждение замминистра иностранных дел России может стать реальностью», — прояснил ситуацию Яков Кедми.

Обратил внимание специалист и на слова Джо Байдена о России как о великой державе. О том, юлит американский лидер или же действительно он крайне заинтересован в предсказуемых и конструктивных отношениях с Москвой ради поддержания глобальной стабильности и безопасности, пока непонятно.

Ранее Яков Кедми называл страны, которые, в случае чего, сразу же бросят Украину.

путин россия сша байден политика кедми
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