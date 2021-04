Журналиста Infowars арестовали за репортаж во время штурма Капитолия

Вашингтон, 16 апреля. Сотрудник консервативного телеканала Infowars Самуэль Монтойя был арестован в своем доме в Остине, штат Техас. Федеральные агенты предъявили ему обвинения по четырем пунктам, сообщает российский Фонд борьбы с репрессиями (ФБР) в своем Telegram-канале.

6 января, когда сторонники экс-президента США Дональда Трампа прорвались в здание Капитолия в Вашингтоне, Монтойя находился на месте событий и вел репортаж в прямом эфире. Он вошел в правительственное здание вместе с остальными, продолжая фиксировать обстановку. При этом Монтойя не участвовал в прорыве оцепления и столкновениях с полицией. Именно Монтойя заснял внутри Капитолия момент убийства Эшли Бэббит.

Более 30 федеральных агентов выбили дверь в его дом во вторник, 13 апреля. Монтойе были предъявлены обвинения по четырем пунктам: вход и пребывание в закрытом для посторонних здании, беспорядки в здании Капитолия, препятствование проходу через здание Капитолия и прилегающую территорию и здания, а также «проведение парадов, демонстраций или пикетов» в здании Капитолия. Основной уликой при этом сочли то, что журналист находился в Капитолии в кепке сторонников Трампа с надписью MAGA. Монтойю увезли, оставив в доме ордер на арест.

ARRESTED: Samuel Christopher Montoya for the Jan. 6 Capitol Riot.



-Worked for Infowars.

-Another rioter who tried to pass himself off as a journalist, but lacked congressional press credentials.

-Interviewed on Infowars as an alleged eyewitness to shooting of Ashli Babbitt. /1 pic.twitter.com/O9IXhIjuE7