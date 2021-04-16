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Журналиста Infowars арестовали за репортаж во время штурма Капитолия
Pr Scr theresistancevideo.com  / 
Весь мир

Журналиста Infowars арестовали за репортаж во время штурма Капитолия

  /   Обновлено: 16 апреля 2021 16:01
Доказательством его вины стала красная кепка с надписью MAGA.

Вашингтон, 16 апреля. Сотрудник консервативного телеканала Infowars Самуэль Монтойя был арестован в своем доме в Остине, штат Техас. Федеральные агенты предъявили ему обвинения по четырем пунктам, сообщает российский Фонд борьбы с репрессиями (ФБР) в своем Telegram-канале.

6 января, когда сторонники экс-президента США Дональда Трампа прорвались в здание Капитолия в Вашингтоне, Монтойя находился на месте событий и вел репортаж в прямом эфире. Он вошел в правительственное здание вместе с остальными, продолжая фиксировать обстановку. При этом Монтойя не участвовал в прорыве оцепления и столкновениях с полицией. Именно Монтойя заснял внутри Капитолия момент убийства Эшли Бэббит.

Более 30 федеральных агентов выбили дверь в его дом во вторник, 13 апреля. Монтойе были предъявлены обвинения по четырем пунктам: вход и пребывание в закрытом для посторонних здании, беспорядки в здании Капитолия, препятствование проходу через здание Капитолия и прилегающую территорию и здания, а также «проведение парадов, демонстраций или пикетов» в здании Капитолия. Основной уликой при этом сочли то, что журналист находился в Капитолии в кепке сторонников Трампа с надписью MAGA. Монтойю увезли, оставив в доме ордер на арест.

Монтойя не является сторонником теории «белого превосходства» и у него нет криминального прошлого. При этом за якобы имевшее место участие в штурме Капитолия он может провести ближайшие семь лет в тюрьме, отмечает российский ФБР.

В своем заявлении в связи с арестом Монтойи его коллеги из Infowars отмечают, что более 400 консервативных сторонников Трампа остаются под стражей после штурма Капитолия, и следователи приходили даже к людям, которых не было в тот день в Вашингтоне. В то же время известные члены движения Антифа, которые открыто призывали «сжечь Капитолий к чертям», были после краткого задержания освобождены, а обвинения с них сняты. Они считают этот арест «сознательным ударом по консервативной прессе в США».

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