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Российский опыт переработки радиоактивных отходов мог бы решить проблему «Фукусимы»
flickr.com  /  IAEA Imagebank / CC BY-SA 2.0
Весь мир

Российский опыт переработки радиоактивных отходов мог бы решить проблему «Фукусимы»

Россия обладает передовыми технологиями в сфере очистки ЖРО.

Сообщение Kyodo о готовности правительства Японии осуществить сброс в океан огромного объема радиоактивной воды, оставшейся после ядерной аварии на атомной электростанции «Фукусима», буквально повергло в шок людей, обладающих хотя бы минимальными познаниями в ядерной сфере. Впрочем, идем по порядку.

Обман Токио

Катастрофа на «Фукусиме» произошла в марте 2011 года, когда в результате сильнейшего землетрясения, превысившего расчетные нормы, заложенные при строительстве станции, оборудование АЭС было разрушено. Это впоследствии повлекло неконтролируемое развитие ядерной аварии, оцененной по международной шкале ядерных событий (INES) по самому высокому уровню. Попытки остановить катастрофу привели к накоплению беспрецедентного количества воды, которая подверглась радиоактивному облучению.

Известно, что в специальных резервуарах для безопасного хранения жидких радиоактивных отходов (ЖРО) в настоящее время находится порядка 1,25 миллиона тонн радиоактивной воды с дейтерием, цезием, стронцием и тритием. Существующими в Японии технологиями воду можно очистить только от первых трех, а вот отфильтровать ее от трития японские специалисты не могут — но тем не менее заявляют о полной безопасности проекта. Мол, если это количество радиоактивной воды вылить в океан, то природе никакого ущерба нанесено не будет. Об этом мировому сообществу поведало и правительство Японии, уточнив, что сама процедура избавления от ЖРО путем сброса в океан начнется только через два года — когда для этого будет подготовлено специальное оборудование.

Беда в том, что, принимая такое решение, Токио не удосужился провести соответствующие консультации со своими соседями, о чем рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она добавила, что в российском внешнеполитическом ведомстве ждут от Японии более расширенного информирования как о самом процессе сброса ЖРО в океан, так и о мерах, предпринимаемых в этой связи для защиты окружающей среды.

За подобными разъяснениями к Японии обратилось и правительство Южной Кореи. Пекин призвал Японию вообще отказаться от сброса ЖРО в океан, назвав предстоящее событие по меньшей мере безответственным. По мнению участников диалога, океан, куда Япония собирается сливать отходы, является общим достоянием, поэтому такое избавление от них не может быть делом только одной страны. Партнеры полагают, что итоговое решение должно приниматься коллегиально.

Выгода Вашингтона

И только в США не выразили никакого осуждения в отношении такого решения. Впрочем, это вполне объяснимо: американские фирмы Westinghouse и General Electric являются прямыми интересантами планируемого события, так как непосредственно участвуют в японском ядерном проекте.

Несколько ранее эти же фирмы настояли на том, чтобы Япония отказалась от услуг России в помощи по переработке ЖРО. С таким предложением к японскому правительству обращались специалисты РФ после того, как стал понятен масштаб ядерной аварии, произошедшей на «Фукусиме». В какой-то мере это обращение было дружеским ответом на ту помощь, которую Токио оказал Москве в деле утилизации списанных атомных подводных лодок, хранение которых в неразобранном состоянии наносило громадный вред экологии не только Приморья, но и Японского моря.

Доктор химических наук, профессор Валентин Сергиенко в 2000-е годы в Институте химии ДВО РАН во Владивостоке занимался разработкой методов и способов очистки ЖРО, которые накопились в регионе в результате вывода из эксплуатации большого количества атомных подводных лодок, ранее входивших в состав Тихоокеанского флота. В то время это была настоящая проблема, которая требовала кардинального решения, так как принятые способы утилизации радиоактивных отходов заключались лишь в их защищенном хранении. Тогда никто не скрывал, что хранить ЖРО предполагалось настолько долго, сколько потребуется для разработки технологий очистки. Работа академика Сергиенко принесла свои плоды: по созданным им технологиям был очищен просто громадный объем ЖРО до такой степени, что вода уже не представляла собой никакой опасности.

Однако США надавили на Японию, и политики в Токио вопреки логике и здравому смыслу отказались от предложения российских специалистов.

А теперь Вашингтон поддержал решение правительства Японии сбросить ЖРО в океан. Ничего личного — только бизнес. А еще — показательное игнорирование интересов тех стран, которые, случись это событие, пострадают больше всего.

Впрочем, и в самой Японии не все так просто: решение на сброс ЖРО в океан было принято без учета мнения населения страны и тем более тех, кто заведомо пострадает больше остальных — рыбаков.

япония фукусима алексей суконкин
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