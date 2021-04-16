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Морозов заявил, что Госдума обсуждала блокировку соцсетей в России
duma.gov.ru  /  ruпресс-служба депутата Антона Морозова
Политика

Морозов заявил, что Госдума обсуждала блокировку соцсетей в России

Член комитета Госдумы назвал условие, которое позволит избежать блокировки соцсетей в России.

Санкт-Петербург, 16 апреля. О возможности блокировки социальных сетей в России рассказал член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в ходе пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот» на тему «Чем ответит Россия на новые американские санкции».

По словам эксперта, на одном из недавних заседаний комитета как раз рассматривались факты вмешательства во внутренние дела нашего государства и незаконный контент в соцсетях. Особое внимание было уделено призывам несовершеннолетних к участиям в незаконных акциях. Как отметил депутат, руководство платформ демонстрирует свою готовность к диалогу.

«Пока мы пытаемся построить диалог, и надо сказать, что они [руководство соцсетей] готовы к этому диалогу», — сообщил Антон Морозов.

По его словам, в случае, если ситуацию удастся разрешить в правовом поле, то будет возможным отказаться от ответных санкций.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщило том, что президент США Джо Байден озвучил ряд противоречивых заявлений в отношении России.

соцсети блокировка антон морозов
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