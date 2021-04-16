Власти Оби оградили реку Власиху по требованию матери утонувшего мальчика

Новосибирск, 16 апреля. Жительница города Обь, потерявшая сына на дне Власихи, обвинила городские власти в отсутствии ограждения по периметру водоема.

Сотрудники надзорного ведомства организовали на месте ЧП проверку, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах. Выяснилось, что по санитарно-эпидемиологическим нормам водоем не нуждается в ограждении. Местные власти все-таки решили временно огородить опасную зону.

Прочесавшие дно реки водолазы отправятся на повторное исследование водоема после того, как спадет уровень воды, сообщал ФАН. Поиски тела шестилетнего мальчика продолжаются. По одной из версий, его унесло в коллектор реки Власихи паводковыми водами.