В Твери фура с пьяным водителем съехала в кювет на Октябрьском проспекте

Тверь, 16 апреля. Большегруз с полуприцепом съехал на обочину и угодил в канаву в Московском районе Твери. Пострадавших и погибших нет.

ДТП произошло минувшим вечером на Октябрьском проспекте. По предварительной информации, водитель грузовика марки Freightliner сел за руль, будучи пьяным. Мужчина не справился с управлением, в результате транспортное средство съехало в кювет.

Прибывшие на место правоохранители установили, что водитель сильно пьян. Однако от медосвидетельствования он отказался, в связи с чем был составлен административный материал. Все подробности дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.

Под Самарой грузовик с полуприцепом съехал в кювет и опрокинулся, сообщал ФАН. Фура перевозила бытовую технику и держала путь из Липецка в Алма-Аты.