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Жительница Польши перепутала круассан с игуаной и вызвала зоозащитников
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Общество

Жительница Польши перепутала круассан с игуаной и вызвала зоозащитников

Жители одного из домов в польском городе Краков вызвали зоозащитников, испугавшись загадочного существа на кусте перед окнами.

Варшава, 16 апреля. Жители одного из домов в польском городе Краков вызвали зоозащитников, испугавшись загадочного существа на кусте перед окнами.

В службу обратилась встревоженная женщина. Она рассказала, что на кусте сирени перед домом два дня сидит некое коричневое существо. Оно так напугало горожан, что они боятся открывать окна.

Сотрудник службы защиты животных поинтересовался, не имеет ли женщина в виду игуану, на что получил положительный ответ. При этом рептилия, скорее всего, не выжила бы весной на улице из-за низких ночных температур. Специалисты решили проверить, что за существо держит в страхе жильцов дома.

На место прибыли два инспектора. На кусте они увидели обычный круассан, который, вероятно, кто-то выбросил в окно на корм птицам.

Ранее неизвестное животное в вентиляционной шахте напугало жительницу Пензы. Она вызвала на помощь спасателей, которые обнаружили в вентиляционной шахте нежданного гостя.

польша животное круассан
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