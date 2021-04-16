Зеленский признался, что жизни дончан он контролирует лично

Москва, 16 апреля. Прошло шесть лет с момента убийства украинского публициста Олеся Бузины. Тот, кто это сделал, по-прежнему находится на свободе, и мало того, еще и получил похвалу и награду от украинской власти.

Такое заявление сделал историк и политолог Владимир Корнилов в эфире одной из телепередач на канале «Россия-1», сообщает «ПолитНавигатор».

Так же эксперт отметил, что для жителей Донбасса такие слова означают лишь одно — убийства мирных жителей будут продолжаться и дальше. При этом президент Украины Владимир Зеленский открыто признается, что эти трагические смерти контролируемые.

«Сегодня еще, если вспоминать все убийства, после создания сайта «Миротворец» и занесения известных личностей, оппозиционеров, ровно 6 лет назад на пороге своего дома был убит бывший народный депутат Украины Олег Калашников. Кто-то может рассказать из украинцев, как следствие идет? И никто не знает, нет его. То есть вообще не упоминается это дело, нигде ни судов, ни следствий», — напомнил Корнилов.

Также по словам политолога, прошло шесть лет со дня убийства журналиста и писателя Олеся Бузины. Он указал, что престарелая мать невинно убиенного журналиста обратилась к украинцам, россиянам и всем, кто помнит, помнил, читал Олеся, помянуть его.

«Там хотя бы как-то дело идет, мы хотя бы знаем, — подчеркнул он. — В чем цинизм ситуации, что все знают имена убийц? Причем я почти не сомневаюсь, что они связаны и с тем убийством Калашникова. Миротворец призвал, пошли и начали убивать».

Владимир Корнилов указал, что действующие на тот момент сотрудники министра внутренних дел Авакова, силовики просто совершили убийство Бузины. Что бы кто ни говорил, украинская власть продолжает уничтожать людей, игнорируя правосудие в отношении убийц.

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