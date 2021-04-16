В Краснодаре девушка спасла и выкормила двух новорожденных бельчат

Краснодар, 16 апреля. Жительница Краснодара приютила двух бельчат, которых обнаружили в одном из городских парков. Детенышам было всего 12 дней.

Специалисты в рамках работ по благоустройству зеленой зоны пилили деревья, в результате чего повалили гнездо с бельчатами. Жительница Краснодара Маритта сообщила, что, вероятнее всего, белка успела спасти остальных членов семейства.

«Люди сразу позвонили, объяснили ситуацию, и я забрала малюток. Если честно, я не верила, что получится их выкормить, ведь они такие крохи», — поделилась неравнодушная девушка в публикации в Instagram.

Маритте пришлось кормить двух бельчат каждый час вне зависимости от времени суток. Им было необходимо постоянное тепло, гигиенические процедуры и массаж. По ее словам, детеныши оказались разных полов. Этот фактор, как уточнила девушка, требовал разного подхода в выкармливании бельчат.

Енот по имени Олег сорвался с поводка во время прогулки по Театральной площади Петропавловска-Камчатского и убежал. Как сообщалось ранее, хозяйке пришлось обратиться за помощью к спасателям.