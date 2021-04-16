Бойцы ВСУ получили приказ любым способом скрыть от ОБСЕ запрещенную технику в Донбассе

Луганск, 16 апреля. Бойцы ВСУ с помощью знаков о минной опасности скрывают от патрулей ОБСЕ места в Донбассе, где размещена запрещенная военная техника.

В сообщении пресс-службы Народной милиции ЛНР говорится, что командованием 59-й бригады ВСУ отдан приказ любым способом не допустить наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в места размещения запрещенного Минскими соглашениями вооружения.

По данным республики, чтобы не допустить въезд патрулей миссии в подконтрольные Киеву населенные пункты Луганское и Семигорье, где во дворах жилых домов замаскирована бронетехника, бойцы ВСУ установили знаки минной опасности на въездах и выездах из населенных пунктов.

Отмечается также, что в районе населенного пункта Мирная зафиксирован очередной случай передвижения украинской военной техники. В НМ ЛНР заявили, что для сокрытия этого факта от ОБСЕ подразделения радиоэлектронной борьбы ВСУ подавляли сигналы управления и навигации БПЛА миссии, выполнявшего наблюдательный полет.

Ранее стало известно, что военнослужащие ВСУ открыли огонь по Донецку из крупнокалиберных минометов. Окраины столицы ДНР также подверглись обстрелам из танковых орудий, передает «Царьград».