Онкобольная актриса Светлана Крючкова прошла две терапии за месяц

Санкт-Петербург, 16 апреля. Звезда фильмов «Утомленные солнцем» и «Чучело» Светлана Крючкова раскрыла подробности борьбы с онкологическим заболеванием, которое у нее обнаружили несколько лет назад.

Несмотря на проблемы со здоровьем, 70-летняя артистка представила свою новую книгу «Я у жизни ученица». Мероприятие прошло в МХАТ им. Горького, но Крючкова, недавно переболевшая COVID-19, по рекомендации врача не поехала в Москву, зато вышла на связь из Петербурга по видео. Актриса поделилась с гостями некоторыми личными подробностями.

Когда артистке диагностировали рак, болезнь была уже в четвертой стадии. В 2015 году Крючкова отправилась в Германию на операцию и не знала, вернется ли она на родину, однако все прошло успешно.

bdt.spb.ru / Стас Левшин

После операции актриса смогла вернуться на сцену БДТ, но проблемы со здоровьем не оставляют онкобольную знаменитость. Из-за лечения кинозвезда набрала лишний вес.

«Вот последние годы уже да — гормонами набита. За последний месяц только две терапии прошла», — сообщила Крючкова.

С онкологическим заболеванием предположительно борется и другая актриса — Анастасия Заворотнюк. Звезда «Моей прекрасной няни» уже два года не появляется на публике. СМИ писали, что у артистки обнаружили рак мозга, но ее семья так и не подтвердила эту информацию. ФАН ранее выяснил, что стало с бизнесом Заворотнюк.