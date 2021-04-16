Правоохранители расследуют более 80 случаев заражения россиян COVID-19 по неосторожности

Москва, 16 апреля. Следователи возбудили более 80 уголовных дел за заражение граждан РФ коронавирусной инфекцией по неосторожности.

Правоохранители привлекли к ответственности тех, кто нарушал санитарно-эпидемиологические требования, что, в свою очередь, привело к заражению COVID-19 других людей. Всего было возбуждено 82 уголовных дела, заявил первый замглавы МВД России Александр Горовой.

Также в рамках выступления на пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи СНГ он рассказал о возбуждении дел за ложное сообщение об эпидемиологической угрозе. Так, до конца прошлого года, по словам Горового, были зафиксированы 23 случая, нуждавшиеся в расследовании.