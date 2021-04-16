Банк России обновил официальные курсы иностранных валют

Москва, 16 апреля. Официальные курсы иностранных валют снижены, следует из данных Центробанка РФ.

Курс американской валюты снизился на 1,42 рубля и составил 75,5535 рубля за доллар. Курс европейской валюты снизился на 1,77 рубля — до 90,4602 рубля за единицу.

Накануне котировки нефти резко пробили отметку в 65 долларов за баррель. Рынок понял, что в ближайшее время не будет резкого увеличения добычи сырья. Аналитики отметили, что на коррекцию курса валют повлияла ясность с санкциями, пишет ФАН. Ограничительные меры оказались не слишком суровыми.