Михаил Коляда занял третье место в произвольной программе на командном ЧМ

Осака, 16 апреля. Российский фигурист Михаил Коляда стал третьим в произвольной программе в соревнованиях мужчин на командном чемпионате мира, который продолжается в Японии.

Михаил Коляда, представляющий сборную России на командном первенстве планеты в японской Осаке, занял третье место в произвольной программе. Выступление фигуриста было оценено судьями в 180,72 балла. За технику он получил 90,42 балла, за компоненты — 90,32 балла.

Примечательно, что 26-летний фигурист из Санкт-Петербурга установил свой личный рекорд. Первое место в соревнованиях мужчин занял Нэйтан Чен из США. Вторым стал Юдзуру Ханю из Японии. Чемпионат мира в Японии проходит с 15 по 18 апреля.

Ранее Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли короткую программу в соревнованиях спортивных пар на командном ЧМ. Они получили от судей 73,77 балла.