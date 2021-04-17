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Иосиф Пригожин: Бывает, что бриллианты делают женщину счастливой
instagram.com  /  @prigozhin_iosif
Общество

Иосиф Пригожин: Бывает, что бриллианты делают женщину счастливой

По словам продюсера, люди вроде его супруги певицы Валерии украшают нашу страну.

Певица Валерия сегодня празднует свой день рождения. По такому чудесному случаю ее супруг, продюсер Иосиф Пригожин в беседе с ФАН секретом семейного счастья.

По его словам, дорогие подарки не гарантируют хорошие отношения, в отличие от взаимного уважения и готовности идти на уступки.

«Это тяжелая работа, в том числе и над собой. Необходимо умение уважать друг друга, уступать. Это очень непросто, поверьте мне. Это может показаться простым лишь на первый взгляд. Сложности всегда есть. Мы разные, но вместе с тем наша философия и взгляды на жизнь совпадают, поэтому и есть желание уступить друг другу. В наших отношениях исключительно двухстороннее движение. Это — единственный способ сохранить семью. Необходимо уважение друг к другу», — рассказал муж Валерии.

Иосиф Пригожин также раскрыл одно из главных условий прекрасного семейного праздника в их доме.

«Подарками можно удивлять в 20, 30 лет. Конкретно нас уже трудно чем-то удивить. Наличие дорогих подношений не гарантирует хорошие отношения. Я уверен, лучшим подарком для Валерии будет приезд внучки с сыном к нам домой на завтрак. Впрочем, бывает, что бриллианты делают женщину счастливой», — пояснил собеседник ФАН.

Иосиф Пригожин: Бывает, что бриллианты делают женщину счастливой
instagram.com  / @valeriya

В завершение он перечислил, что больше всего ценит в своей возлюбленной.

«Порядочность, преданность, образованность. Кроме того, качества истинной русской женщины: в меру стеснительная, ответственная, культурная, любознательная. У нее еще есть фантастическое качество, которого многим не достает. У нее отсутствует какая-либо зависть, стремление сохранить карьеру любой ценой. Я считаю ее мегаталантливой. Такие люди украшают нашу страну», — подытожил Иосиф Пригожин.

Ранее кинорежиссер Константин Лопушанский в беседе с ФАН поздравил актера Леонида Мозгового с днем рождения.

иосиф пригожин семья отношения валерия
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