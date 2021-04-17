Иосиф Пригожин: Бывает, что бриллианты делают женщину счастливой

Певица Валерия сегодня празднует свой день рождения. По такому чудесному случаю ее супруг, продюсер Иосиф Пригожин в беседе с ФАН секретом семейного счастья.

По его словам, дорогие подарки не гарантируют хорошие отношения, в отличие от взаимного уважения и готовности идти на уступки.

«Это тяжелая работа, в том числе и над собой. Необходимо умение уважать друг друга, уступать. Это очень непросто, поверьте мне. Это может показаться простым лишь на первый взгляд. Сложности всегда есть. Мы разные, но вместе с тем наша философия и взгляды на жизнь совпадают, поэтому и есть желание уступить друг другу. В наших отношениях исключительно двухстороннее движение. Это — единственный способ сохранить семью. Необходимо уважение друг к другу», — рассказал муж Валерии.

Иосиф Пригожин также раскрыл одно из главных условий прекрасного семейного праздника в их доме.

«Подарками можно удивлять в 20, 30 лет. Конкретно нас уже трудно чем-то удивить. Наличие дорогих подношений не гарантирует хорошие отношения. Я уверен, лучшим подарком для Валерии будет приезд внучки с сыном к нам домой на завтрак. Впрочем, бывает, что бриллианты делают женщину счастливой», — пояснил собеседник ФАН.

instagram.com / @valeriya

В завершение он перечислил, что больше всего ценит в своей возлюбленной.

«Порядочность, преданность, образованность. Кроме того, качества истинной русской женщины: в меру стеснительная, ответственная, культурная, любознательная. У нее еще есть фантастическое качество, которого многим не достает. У нее отсутствует какая-либо зависть, стремление сохранить карьеру любой ценой. Я считаю ее мегаталантливой. Такие люди украшают нашу страну», — подытожил Иосиф Пригожин.

Ранее кинорежиссер Константин Лопушанский в беседе с ФАН поздравил актера Леонида Мозгового с днем рождения.