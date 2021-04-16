Появился редкий кадр детей и внуков Пугачевой

Москва, 16 апреля. Практически все члены семьи собрались на дне рождения певицы Аллы Пугачевой, который она отмечала в замке в деревне Грязь. Дочь артистки показала фото с торжества.

На снимке, опубликованном в Instagram, запечатлена Примадонна со своими детьми и внуками. Кристина Орбакайте — старшая дочь певицы — была окружена мужчинами: сыновьями Никитой и Дени, а также братом Гарри. К знаменитой артистке прижалась ее младшая дочь Лиза. На снимке не хватило, как пишут подписчики, дочери Орбакайте Клавдии.

«Дочки-матери», — кратко подписала редкий семейный снимок 49-летняя исполнительница.

instagram.com / @orbakaite_k

Поклонники пришли в неимоверный восторг от фотографии, на которой большое семейство счастливо. Королеве эстрады пожелали крепкого здоровья и счастья. Оценили поклонники и сам снимок, отметив, что звезды прекрасны на нем.

«Такие красивые»; «Какая яркая, красивая фотография. Отлично все получились, только Клавочки не хватает»; «Прекрасная творческая династия. Самые младшие наверняка пойдут по вашим стопам»; «Кристина, ваши мальчики просто суперские!» — пишут в комментариях пользователи Сети.

Алла Пугачева 15 апреля отметила день рождения. Артистке исполнилось 72 года. Поздравления она стала получать с раннего утра. Трогательно ее поздравили младшие дети Гарри и Лиза.