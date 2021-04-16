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Российские врачи обсудили возможность побочных реакций после вакцинации «Спутником V»
sputnikvaccine.com  /  Sputnik V
Общество

Российские врачи обсудили возможность побочных реакций после вакцинации «Спутником V»

  /   Обновлено: 16 апреля 2021 14:06
Иностранные медики зафиксировали случаи побочных эффектов после вакцинации от COVID-19 зарубежными препаратами. Российские врачи обсудили возможность подобного у «Спутника V».

Москва, 16 апреля. Иностранные медики зафиксировали случаи побочных эффектов после вакцинации от COVID-19 зарубежными препаратами. Российские врачи обсудили возможность подобного у «Спутника V».

Препараты для вакцинации и возможные последствия от их применения стали темой для нового выпуска «Жить здорово!» на Первом канале. Врач и телеведущая Елена Малышева и кардиолог Герман Гандельман выяснили, почему у людей после вакцинации может быть побочная реакция.

По словам Малышевой, вакцины компаний Pfizer и Moderna схожи по составу. Однако на 14 млн доз было выявлено более 60 случаев появления анафилактического шока, из которых преимущественное большинство приходится на женщин.

«Аллергические реакции чаще случаются у женщин, чем у мужчин. Это тучные клетки, богатые веществами, которые выделяются при анафилактической реакции. Выяснилось, что на этой клетке есть рецептор к женским половым гормонам эстрогенам. Когда есть эстрогены в крови и есть аллерген — это значительно повышает степень аллергической реакции», — объяснил Гандельман.

Российская вакцина «Спутник V», в свою очередь, была подробно изучена. Результаты исследований доступны в одном из ведущих научных изданий The Lancet. При этом у отечественного препарата нет зафиксированных побочных эффектов.

«Надеюсь, и не будет, вакциной прививаются люди во многих странах, но глобально, мое личное мнение: что, когда ты вводишь что-то чужеродное, есть шанс на развитие анафилактической реакции», — заявил кардиолог.

Малышева также составила пищевые рекомендации, которые помогут избежать нежелательной реакции организма на прививку. Так, необходимо воздержаться от продуктов, в составе которых есть гистамин и либераторы гистамина. В список вошли копченое мясо, выдержанные сыры, шоколад и клубника.

В эфире программы «Жить здорово!» ранее объяснили, как подготовиться к вакцинации от коронавируса. Например, перед процедурой стоит восполнить в организме запасы витамина D.

малышева вакцинация коронавирус Гандельман
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