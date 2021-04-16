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На Украине намерены добиться официального статуса главного союзника США вне НАТО
president.gov.ua  /  Офіс Президента України
Политика

На Украине намерены добиться официального статуса главного союзника США вне НАТО

Украинский депутат заявил о регистрации в парламенте проекта постановления об обращении к конгрессу США о предоставлении Киеву статуса главного союзника Вашингтона вне НАТО.

Киев, 16 апреля. Украинский депутат заявил о регистрации в парламенте проекта постановления об обращении к конгрессу США о предоставлении Киеву статуса главного союзника Вашингтона вне НАТО.

Соответствующее заявление депутат Верховной рады Украины от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко опубликовал в своем Telegram-канале в пятницу, 16 апреля.

«На этой сессионной неделе зарегистрировал проект постановления об обращении Верховной рады к конгрессу США о предоставлении Украине двустороннего статуса основного союзника Соединенных Штатов Америки вне НАТО (MNNA)», — говорится в сообщении.

Он отметил, что у Украины есть все возможности для того, чтобы получить такой статус, а его предоставление позволит ускорить вступление государства в состав НАТО.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский потребовал от своего французского коллеги Эммануэля Макрона «нового уровня отношений», пишет «Царьград». По мнению политолога Владимира Соловейчика, в Североатлантический альянс не принимают государства, не имеющие полного контроля над своими границами и своими территориями, не обладающими полным суверенитетом.

Украина нато зеленский
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