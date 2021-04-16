Туктамышева «избила» Щербакову на чемпионате в Осаке

Осака, 16 апреля. Российские фигуристки Елизавета Туктамышева и Анна Щербакова в шутку «подрались» на командном чемпионате, который проходит в японской Осаке.

Спортсменки устроили забавную «потасовку» во время объявления оценок Евгения Семененко в короткой программе. Выходка девушек попала на видео, опубликованное каналом Eurosport в Twitter.

«Шок! Елизавета Туктамышева избила Анну Щербакову!» — говорится в подписи к ролику.

На кадрах фигуристки на заднем плане размахивают надувными битами в цветах российского флага. Туктамышева сделала вид, что бьет свою коллегу по команде. Затем фигуристка изобразила «стрельбу» из биты. Скорее всего, спортсменки решили подыграть Семененко, который выступал под музыку из сериала «Бандитский Петербург».

После короткой программы на командном чемпионате Щербакова и Туктамышева захватили лидерство. Третье место заняла Каори Сакамото из Японии.