Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
16 апреля 14:37
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
14:35
Общество
В Евпатории открыли важную выставку «Нюрнбергский процесс — без срока давности»
14:31
Общество
Путин пообещал поддержку балету примы Большого театра Смирновой
14:30
Шоу-бизнес
Экс-звезда «Дома-2» Пинчук вновь попала в больницу из-за сложного течения беременности
14:29
Происшествия
Власти Оби оградили реку Власиху по требованию матери утонувшего мальчика
14:28
Происшествия
В Твери фура с пьяным водителем съехала в кювет на Октябрьском проспекте
14:25
Общество
Экс-главе управления «К» ФСБ грозит до 11 лет колонии за мошенничество
14:20
Весь мир
У Вашингтона два фронта: какой защищать, а какой отдать?
14:19
Происшествия
В МЧС назвали сроки полной ликвидации пожара на Невской мануфактуре
14:17
Общество
Жительница Польши перепутала круассан с игуаной и вызвала зоозащитников
14:17
Политика
Депутат Морозов предложил российский ответ санкциям США
14:14
Общество
В Краснодаре девушка спасла и выкормила двух новорожденных бельчат
14:14
Происшествия
Оленевода дважды судили за одно и то же убийство на Ямале из-за «женщины раздора»
14:14
Политика
Депутат Пискарев заявил о согласии Google признать российскую принадлежность Курил
14:12
Общество
Олесь Бузина как символ Украины. К годовщине убийства. Колонка Армена Гаспаряна
14:11
Политика
Бойцы ВСУ получили приказ любым способом скрыть от ОБСЕ запрещенную технику в Донбассе
14:08
Шоу-бизнес
Онкобольная актриса Светлана Крючкова прошла две терапии за месяц
14:08
Общество
Правоохранители расследуют более 80 случаев заражения россиян COVID-19 по неосторожности
14:07
Шоу-бизнес
Иван Дорн выпустил чудом уцелевшую песню
14:06
Общество
Смертельное лакомство: улицы Пензы усеяны колбасой с гвоздями внутри
14:02
Экономика
Банк России обновил официальные курсы иностранных валют
Все новости
Туктамышева «избила» Щербакову на чемпионате в Осаке
Global Look Press  /  Dmitry Golubovich/Global Look Press
Спорт

Туктамышева «избила» Щербакову на чемпионате в Осаке

Российские фигуристки Елизавета Туктамышева и Анна Щербакова в шутку «подрались» на командном чемпионате, который проходит в японской Осаке.

Осака, 16 апреля. Российские фигуристки Елизавета Туктамышева и Анна Щербакова в шутку «подрались» на командном чемпионате, который проходит в японской Осаке.

Спортсменки устроили забавную «потасовку» во время объявления оценок Евгения Семененко в короткой программе. Выходка девушек попала на видео, опубликованное каналом Eurosport в Twitter.

«Шок! Елизавета Туктамышева избила Анну Щербакову!» — говорится в подписи к ролику.

На кадрах фигуристки на заднем плане размахивают надувными битами в цветах российского флага. Туктамышева сделала вид, что бьет свою коллегу по команде. Затем фигуристка изобразила «стрельбу» из биты. Скорее всего, спортсменки решили подыграть Семененко, который выступал под музыку из сериала «Бандитский Петербург».

После короткой программы на командном чемпионате Щербакова и Туктамышева захватили лидерство. Третье место заняла Каори Сакамото из Японии.

фигурное катание щербакова туктамышева
Комментировать
Самое популярное
Блогер из Антальи снял видео о реакции турок на потерю туристов из России
Общество 14 апреля 2021
Блогер из Антальи снял видео о реакции турок на потерю туристов из России
Байден напуган: эксперты назвали истинную причину звонка президента США Путину
Политика 14 апреля 2021
Байден напуган: эксперты назвали истинную причину звонка президента США Путину
Стоны побежденных: Роман Носиков о трауре оппозиции по случаю Дня космонавтики
Общество 13 апреля 2021
Стоны побежденных: Роман Носиков о трауре оппозиции по случаю Дня космонавтики
Федор Бондарчук назвал большой утратой для своей семьи смерть Верника
Общество 13 апреля 2021
Федор Бондарчук назвал большой утратой для своей семьи смерть Верника
«Игры Эрдогана»: Альгис Микульскис о трех сокровенных целях турецкого «султана»
Политика 13 апреля 2021
«Игры Эрдогана»: Альгис Микульскис о трех сокровенных целях турецкого «султана»
Новости партнеров
Все новости / Спорт / Туктамышева «избила» Щербакову на чемпионате в Осаке
Рейтинг@Mail.ru