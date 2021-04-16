Сериал «Пищеблок» о вампирах в пионерлагере выйдет в мае

Москва, 16 апреля. Сериал по роману российского писателя Алексея Иванова «Пищеблок» выйдет на платформе «КиноПоиск HD» в мае, сообщила пресс-служба сервиса.

Сериал от кинокомпании «Среда» — эксклюзивный проект платформы. В ленте рассказывается о вампирах в пионерском лагере, которые прячутся в разгар Олимпиады 1980 года.

«Главная премьера этого лета — сериал «Пищеблок» от продюсерской компании «Среда» — выйдет эксклюзивно на «КиноПоиск HD» 19 мая», — говорится в сообщении пресс-службы.

Режиссером выступил Святослав Подгаевский. Главные роли в картине исполнили Петр Натаров, Тимофей Трибунцев, Сергей Шакуров, Ирина Пегова.

В марте в онлайн-кинотеатре «КиноПоиск HD» был эксклюзивно показан фильм «Лига справедливости» Зака Снайдера. Картину посмотрели свыше 1,5 миллионов пользователей.