«Яндекс» отметил для россиян пункты вакцинации от коронавируса на картах

Москва, 16 апреля. Пользователи сервисов компании «Яндекс» могут видеть пункты вакцинации от коронавируса на карте, рассказали в пресс-службе Минздрава РФ.

Теперь пункты вакцинации отображаются на «Яндекс.Картах», уточнили в ведомстве. Россиянам достаточно просто ввести запрос «где сделать прививку» в строке поиска.

Всего на карте появилось свыше 4500 мест, где можно получить вакцину. Как добавили в Минздраве РФ, доступность и простота вакцинации — важный приоритет в работе ведомства.

Двукратный рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в мире наблюдается в последние два месяца. Как сообщалось ранее, эту информацию подтвердили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Актуальные данные о ситуации с коронавирусом в России можно узнать на официальном портале стопкоронавирус.рф. Информация на сайте проекта обновляется в ежедневном режиме.