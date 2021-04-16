Грабители обчистили салон красоты в центре Москвы. ФАН-ТВ

Неизвестные не нашли в кассе деньги и забрали дорогостоящие материалы.

Четыре утра. Центр Москвы. Двое пожаловали в салон красоты на Садовой-Самотечной улице.

В заведении предоставляют услуги маникюра, педикюра и косметологии. Неизвестные в масках, видимо, срочно хотели записаться на чистку лица, но, вместо этого, оставили историю для полицейских на камере видеонаблюдения.

На кадрах видно, как незваные посетители разбили окно, залезли внутрь и принялись обследовать содержимое ящиков стола.

Денег грабители не нашли, но уходить ни с чем не собирались, поэтому прихватили с собой материалы на общую сумму в 200 тысяч рублей.

Полицейские подозреваемых уже вычислили и проверяют причастность к преступлению администратора.