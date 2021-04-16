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Верховный суд Бразилии «поставил запятую» в деле экс-президента Лулы
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Весь мир

Верховный суд Бразилии «поставил запятую» в деле экс-президента Лулы

Новое решение суда позволит Луле да Силве выставить свою кандидатуру на предстоящих президентских выборах.

Бразилиа, 16 апреля. Верховный суд Бразилии отказался удовлетворить запрос Генеральной прокуратуры об отмене аннулирования приговора бывшему президенту Инасиу Луле да Силве. Решение было принято голосами восьми судей против трех, сообщает издание Globo.

Позиция суда позволит Луле принять участие в предстоящих в 2022 году всеобщих выборах, на которых он может вновь рассчитывать занять пост президента. На текущий момент опросы показывают, что он заметно опережает по популярности действующего главу государства Жаира Болсонару. По данным исследования Poderdata, за основателя «Партии трудящихся» (PT) готовы голосовать 52% опрошенных, в то время как за Болсонару — лишь 34%. Предыдущие исследования показывали соотношение 41% к 36%.

Лула да Силва занимал пост президента Бразилии с 2003 по 2011 год и был в 2017 году осужден в рамках масштабного антикоррупционного расследования «Автомойка» (Lava Jato). В начале марта Верховный суд оправдал его по всем пунктам обвинения, и возбудил расследование против судьи Сержиу Моро, который приговорил экс-президента к 12 годам и одному месяцу тюрьмы.

Читать про оправдание Лулы да Силвы
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Globo отмечает, что решение Верховного суда не означает конца делу «Автомойки» — на следующей неделе будет решаться судьба исков, которые находятся в суде штата Парана. По ряду отдельных эпизодов, косвенно касающихся Лулы, решение вынесено не было. Фактически экс-президент так и не был официально объявлен невиновным, и в соответствии с Конституцией Бразилии, он может оказаться под арестом, если будут выдвинуты новые подозрения.

На фоне благоприятного, но половинчатого решения Верховного суда Лула да Силва не отвечает утвердительно на вопрос о том, намерен ли он баллотироваться от «Партии трудящихся» на предстоящих президентских выборах.

«Это не обязательно должен быть я. Только если это будет необходимо, — приводит его слова El Universal, — для того, чтобы остановить силы такого фашиста, как Болсонару, который является главным виновником геноцида, который переживает Бразилия в хаосе пандемии».

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