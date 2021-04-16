Зеленский прилетел в Париж с официальным визитом

Париж, 16 апреля. Президент Украины Владимир Зеленский с официальным визитом прибыл в столицу Франции.

Известно, что вечером 16 апреля он проведет переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, к ним в онлайн-формате присоединится канцлер Германии Ангела Меркель. Встреча политиков состоится в Елисейском дворце. В ходе переговоров Зеленский и Макрон обсудят «перемещения российских войск» на границе Украины.

Ранее известный российский актер, шоумен и телеведущий Виктор Васильев рассказал, что Зеленского регулярно подставляют, в результате чего политик вполне может оказаться за решеткой.