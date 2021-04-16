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СМИ выяснили, почему россияне стали реже покупать лекарства
пресс-служба администрации Краснодарского края
Экономика

СМИ выяснили, почему россияне стали реже покупать лекарства

Представители DSM Group рассказали журналистам, по каким причинам граждане Российской Федерации стали реже совершать покупки в аптеках страны.

Москва, 16 апреля. Представители DSM Group рассказали журналистам, по каким причинам граждане Российской Федерации стали реже совершать покупки в аптеках страны.

Аптечные сети фиксируют падение выручки в 2021 году после подъема показателей в начале 2020 года. За период с января по март текущего года фармрозница в целом по России реализовала лекарств и других медицинских товаров на 331,6 миллиарда рублей. Это меньше на 11,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщает «Коммерсантъ».

«Самым слабым месяцем в первом квартале оказался март», — говорится в статье.

В прошлом месяце выручка аптечных сетей упала на 26,1% год к году, достигнув отметки в 118 миллиардов рублей. Как объяснили в компании, россияне стали реже покупать противовирусные препараты. Выручка сетей снизилась как из-за отсутствия всплеска заболеваемости ОРВИ в России, так и на фоне того, что россияне продолжают использовать собственные запасы лекарств.

Первые партии российской вакцины от коронавируса «КовиВак» направили в регионы страны. Этот препарат стал третьим среди тех, которые используются в прививочной кампании.

Губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева в марте задержали по подозрению в получении взятки в размере 31 млн рублей. Деньги могли пойти на заключение госконтрактов по поставке лекарств и медицинских изделий в регионе, пишет INFOX.

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