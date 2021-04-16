Автомобиль участника смертельного ДТП в ХМАО принадлежит другому владельцу

Ханты-Мансийск, 16 апреля. Сотрудники ГИБДД установили личность владельца автомобиля, попавшего в смертельное ДТП на трассе Советский — Зеленоборск.

Выяснилось, что авто с номерами, зарегистрированными в Челябинской области, не принадлежит мужчине, который находился за рулем. По данным источника Федерального агентства новостей (ФАН), собственник машины жив. Установить личность водителя пока невозможно.

Пьяный водитель устроил массовое ДТП в Тюменской области, сообщало агентство URA.RU. Известно также, что повреждения получили пять машин. Точное число пострадавших не уточняется.