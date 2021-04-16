Полицейские освободили всех заложников в Банке Грузии

Тбилиси, 16 апреля. Грузинские правоохранители провели спецоперацию по освобождению заложников, удерживаемых в кредитном учреждении.

Стражи порядка смогли обезвредить злоумышленника, захватившего Банк Грузии, и освободили всех заложников. В результате спецоперации никто не пострадал. Мужчина, удерживавший людей в кредитном учреждении, был задержан и доставлен в отдел. По факту случившегося возбудили уголовное дело, на данный момент проходят следственные мероприятия.

Ранее стало известно об освобождении одного из заложников грузинского захватчика, сообщал ФАН. После этого в здании банка оставались четыре человека, среди которых трое работников офиса и один охранник.