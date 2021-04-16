Медиагруппа «Патриот» и ИА «Бел.Ру» начали совместное информационное сотрудничество

Москва, 16 апреля. Новым информационным партнером Медиагруппы «Патриот» стало ИА «Бел.Ру», которое занимается освещением событий в Белгороде и Белгородской области.

Медиагруппа «Патриот» и информационное агентство «Бел.Ру» объявили о совместном сотрудничестве 16 апреля. В его рамках планируется производить цитирование материалов на постоянной и взаимной основе.

«Мы активно продолжаем региональное развитие Медиагруппы. Для нас очень важно максимально охватить всю новостную повестку нашей страны. Для этого мы обращаемся к лучшим СМИ регионов и приглашаем их к совместной работе во благо России», — заявил глава Медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук.

Главный редактор ИА «Бел.Ру» Оксана Артемова также выразила радость заключенному сотрудничеству. По ее словам, это может помочь российским гражданам стать осведомленнее о жизни Белгорода и региона в целом. В свою очередь, белгородцам будет проще узнавать о происходящем в стране и мире.

Ранее стало известно о начале сотрудничества между Медиагруппой «Патриот» и информационным агентством REХ, которое освещает события в России и мире. Кроме того, издание публикует мнения независимых экспертов.