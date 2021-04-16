Украинские пограничники провели учебные стрельбы в Донбассе

Киев, 16 апреля. Войска пограничной службы Украины провели боевые учения со стрельбами в Донбассе.

Украина приступила к масштабным антитеррористическим учениям в Херсонской области, маневры начались 14 апреля. Наибольшее внимание уделено границам с Крымом. Задействованы силы Нацполиции, пограничной службы Украины, сотрудники СБУ и военнослужащие ВСУ. Ориентировочно учения продлятся полтора месяца.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее указал, что деэскалация в Донбассе возможна, если Украина откажется от провокационных действий.