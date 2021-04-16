Гастроэнтеролог предупредил об опасности популярного у россиян фрукта

Москва, 16 апреля. Употребление хурмы может быть опасно для некоторых категорий граждан, предупредила врач-гастроэнтеролог Наталья Марченко.

Этот фрукт может быть опасен для людей с хроническими заболеваниями. Например, хурма богата углеводами, поэтому ее не рекомендуют есть страдающим сахарным диабетом и ожирением, пишет «Звезда».

«Также ее не стоит употреблять людям с поражениями пищевода или желудка. Хурма из-за своего вяжущего эффекта может давать болевые ощущения людям с хроническими заболеваниями», — добавила специалист.

Кроме того, фрукт может вызывать изжогу и отрыжку. При покупке фрукта Марченко советует выбирать самые спелые плоды с менее грубой кожицей. Именно такая хурма будет меньше «вязать». А пациентам с гастритом медик рекомендует есть плоды без шкурки.

Британские ученые из Лондонского университета Королевы Марии ранее заявили, что частое употребление красного обработанного мяса может привести к сердечной недостаточности. Специалисты изучили данные 20 тыс. человек.