Берлин, 16 апреля. Немецкие депутаты призвали отклонить требование Киева о ядерном статусе. С соответствующим заявлением выступил член комитета бундестага ФРГ по международным делам Вальдемар Гердт.

Ранее украинский посол в ФРГ Андрей Мельник заявил, что Украина может обдумать вопрос ядерного статуса, если не будет принята в НАТО. Он подчеркнул, что у Киева нет иного выбора: или «быть частью союза, такого, как НАТО», или «вооружаться самим, возможно, также вновь задуматься над ядерным статусом», передает РИА Новости.

«Украина в настоящее время является ненадежным партнером для Запада. Как член комитета по международным делам бундестага Германии я отвергаю украинские требования о ядерном оружии», — говорится в заявлении Гердта.

Депутат заявил, что ждет немедленного отклонения этого требования от министра иностранных дел Хайко Мааса. Он также подчеркнул, что любая стремящаяся к миру страна не должна поддерживать «какой-либо ядерный статус Украины».

Ранее политический эксперт Евгений Сатановский говорил, что заявления Киева о возвращении ядерного статуса открыли Германии глаза на современную Украину. Он подчеркнул, что не сомневается в способности страны создать ядерное оружие, передает «Царьград».