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Стоимость авиабилетов внутри России не изменилась на фоне новостей о Турции
ФБА «Экономика сегодня»  /  Ксения Камалова
Экономика

Стоимость авиабилетов внутри России не изменилась на фоне новостей о Турции

Сотрудники аналитического центра сервиса поездок и путешествий «Туту.ру» рассказали журналистам о влиянии ограничения авиасообщения между Россией и Турцией на стоимость билетов.

Москва, 16 апреля. Сотрудники аналитического центра сервиса поездок и путешествий «Туту.ру» рассказали журналистам о влиянии ограничения авиасообщения между Россией и Турцией на стоимость билетов.

Аналитики отмечают повысившийся спрос на авиабилеты на популярные российские курорты. Вместе с тем резкий рост цен зафиксирован не был, сообщают «Вести Подмосковья».

«Заметного роста средних чеков по авиабилетам в апреле-июне по сравнению с прошлой неделей нет», — заявили в компании.

При этом ряд поездок даже стал дешевле — от 1% до 6%. Речь идет о путешествиях в Симферополь, Сочи, Геленджик и Анапу. Интерес граждан России к отечественным курортам объясняется не столько новостями о Турции, сколько приближением летнего сезона, уверены аналитики.

Вице-президент АТОР Дмитрий Горин ранее рассказал Федеральному агентству новостей, что российские отели воспользовались ситуацией и стали повышать цены для туристов. Эксперт назвал данную ситуацию недопустимой. Позднее ту же точку зрения высказал спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

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