Олесь Бузина как символ Украины. К годовщине убийства. Колонка Армена Гаспаряна

Шесть лет назад, 16 апреля 2015 года, в Киеве был застрелен украинский писатель, историк Олесь Бузина.

Мне сложно говорить про Олеся в прошедшем времени — «был». Не потому, что человек жив, пока его помнят. Олеся, слава богу, не забывают. Не потому, что писатель существует, пока его читают. Замечательные книги Олеся будут читать еще десятилетия как минимум. Если вы интересуетесь темой Украины, я вам рекомендую именно книги Олеся, потому что никто точнее этот «феномен» не описывал. Рядом с Бузиной можно, наверно, поставить только Шульгина и его знаменитую книгу «Украинствующие и мы» (издана русским эмигрантом Василием Шульгиным в 1939 году в Белграде. Книга содержит критику украинского национализма. — Прим. ФАН). Но Шульгин — это все-таки сто лет назад, Бузина же наш современник. И Олесь все эти явления описал фантастически точно.

О многих фактах, которые Олесь приводит в книгах, я, конечно, слышал, но, возможно, не придавал им должного значения. Только читая Олеся, я начал сопоставлять факты и задумываться. Это гигантское достижение любого писателя, когда его книги заставляют людей задумываться.

Федеральное агентство новостей / Евгений Симутин

Я услышал об Олесе где-то в середине двухтысячных, когда мне коллеги сказали:

«А знаешь, Сумбатыч, на Украине есть такой же, как ты».

Такой же, то есть писатель, историк, журналист, который, как и я, много пишет про русское движение, про белых эмигрантов и так далее. Я заинтересовался, мне скинули ссылки: это действительно было похоже — мы писали об одних и тех же людях, пользовались одними источниками. Мне было безумно интересно его читать, и я очень хотел с ним познакомиться лично, но мои визиты на Украину все откладывались, не удалось нам встретиться и во время приезда Олеся в Москву.

Наши общие друзья, которые Олесю обо мне рассказывали, говорили: все, когда он в следующий раз приедет, мы обязательно соберемся и пообщаемся. Этот следующий раз так и не наступил. Эти ничтожества, подонки и мрази его убили.

Но нельзя убить идею. Нельзя убить явление, а Олесь, безусловно, явление в культурной жизни Украины. Олесь — это правильная Украина. Это Украина, которую мы все любим. Это Украина, которой нынче нету, но я абсолютно уверен, что она будет снова. И я уверен, что памятники Олесю будут стоять на Украине как выдающемуся уроженцу Киева, как человеку, который во многом опередил время. В своих книгах он очень точно описывал абсолютное националистическое безумие задолго до того, как все убедились, что это не вымыслы и не шутки. Поэтому в день гибели Олеся я вам, друзья, еще раз рекомендую: читайте книги Бузины, думайте над тем, что он писал. Это будет лучшая наша память об этом человеке.

Федеральное агентство новостей / Александр Окунев

Справка ФАН

Шесть лет назад, 16 апреля 2015 года, в центре Киеве у подъезда своего дома был застрелен Олесь Бузина — известный украинский писатель, историк, журналист, телеведущий. Убийство записали себе в «заслугу» украинские националисты из запрещенной в России экстремистской организации. По подозрению в совершении этого преступления были задержаны три участника ультраправого движения, однако до суда дело так и не дошло. Убийцы остались безнаказанными.