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Журналисты из Дании назвали российское оружие, способное затопить большие города
youtube.com  /  Prt Scr Минобороны России
Армия

Журналисты из Дании назвали российское оружие, способное затопить большие города

Гиперзвуковые ракеты и атомная торпеда «Посейдон» дали России существенное преимущество, которое пока безуспешно пытаются преодолеть США.

Копенгаген, 16 апреля. Гиперзвуковые ракеты и атомная торпеда «Посейдон» дали России существенное преимущество, которое пока безуспешно пытаются преодолеть США.

Одна из трех крупнейших датских ежедневных газет Jyllands-Posten рассказала своим читателям о достижениях России в создании новейшего оружия. Первым делом издание сообщило об атомной торпеде «Посейдон» 2M39, 30 единиц которых Министерство обороны РФ планирует разместить на севере России после начатых недавно испытаний. Для этого военно-морские базы Северного флота ВМФ РФ модернизируются за счет расширения подземных сооружений.

На Западе «Посейдон» назвали «оружием Судного дня». По мнению экспертов, эта торпеда способна создавать «радиоактивные цунами» для затопления вражеских прибрежных больших городов, после чего они станут на десятилетия необитаемыми.

На северных рубежах России также будут размещены гиперзвуковые противокорабельные ракеты «Циркон», рассказало издание. Хотя, по мнению авторов, РФ имеет право укреплять свои границы в Арктике, но это вызывает озабоченность у США. Официальный представитель Пентагона Джон Кирби недавно заявил, что Арктика крайне важна для обороны Соединенных Штатов.

Pr Scr ren.tv  / Минобороны РФ

Беспокойство Пентагона легко понять, если учесть отсутствие успехов в создании собственного гиперзвукового оружия, без которого невозможно начать разработку систем для его перехвата. Журналисты Jyllands-Posten напомнили, что 5 апреля ВВС США провалили испытания прототипа гиперзвуковой ракеты, которая даже не запустилась. Бывший министр ВМС США Томас Модели уверен, что гиперзвуковое оружие не только изменит характер будущих войн, но и поставит под вопрос существование Соединенных Штатов.

Ранее телеканал «Царьград» опубликовал ко Дню подводника обзорную статью о подводных силах России. В ней сообщается, что в ближайшие годы ВМФ РФ получит несколько атомных подводных крейсеров проекта 09852 «Белгород», которые могут служить носителями «Посейдонов».

Об этих «торпедах Судного дня», которые вышли недавно на испытания, написали еще несколько западных СМИ. Кому-то это оружие внушает страх, а некоторые уверены, что «Посейдоны» станут гарантом мира в качестве надежного средства сдерживания США, которые теперь уже не могут считать свои авианосные группировки неуязвимыми.

гиперзвуковое оружие посейдон Jyllands-Posten
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